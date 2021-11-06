Dünyada ilk defa sırtlanlarda koronavirüs tespit edildi
ABD'de hayvanat bahçesinde yaşayan sırtlanlara ilk defa koronavirüs tespit edildi. Sırtlanların şarbon ve kuduz gibi hastalıklara hayli dirençli olduğu kaydedilen açıklamada, Kovid-19'u da en kısa zamanda atlatmalarının beklendiği ifade edildi.
Ulusal Veteriner Hizmetleri Laboratuvarları'ndan yapılan açıklamada, Denver Hayvanat Bahçesi'ndeki birçok aslanın hastalandığı ifade edildi.
Açıklamada, bunun üzerine hayvanat bahçesindeki hayvanlardan örnekler alındığı ve incelendiği belirtildi.
İncelemelerin ardından hayvanat bahçesindeki 2 Sırtlan, 11 Aslan ve 2 kaplana Kovid-19 teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada, bu durumun sırtlanlar için bir ilk olduğu vurgulandı.
Hayvanat bahçesinden sırtlanların durumuyla ilgili yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ngozi ve 23 yaşındaki Kibo'nun hastalığı hafif geçirdikleri ifade edildi.
Açıklamada, hayvanat bahçesinde son dönemde Kovid-19'a yakalanan başka hayvanların da olduğu ve bunlardan bazılarının tamamen iyileştiği bazılarının da durumunun iyiye gittiğine işaret edildi.
Denver Hayvanat Bahçesi, 450 türden 3 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.
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