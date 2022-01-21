Dünyaca ünlü şarkıcı Elza Soares hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Brezilyalı samba şarkıcısı Elza Soares, 91 yaşında hayata veda etti.
Dünya 21.01.2022, 09:57 21.01.2022, 10:00
Aile üyelerinin sanatçının resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Brezilyalı samba şarkıcısı Soares'in dün öğleden sonra Rio de Janerio'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Soares'in "doğal sebepler" nedeniyle öldüğü aktarılan açıklamada, başka detay paylaşılmadı.
Haziran 1930'da Rio de Janeiro'da doğan Elza Soares, 1960'ların başında samba şarkıları söyleyerek ünlü olmuş ve 1999 yılı BBC Londra yarışmasında "Bin yılın şarkıcısı" unvanını kazanmıştı.
Kaynak: AA
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