Dünyaca ünlü rockçı hayatını kaybetti
Kanada'nın önde gelen rock-western grubu The Sadies'in vokalisti ve gitaristi olan Dallas Good 49 yaşında yaşamını yitirdi.
Dünya 19.02.2022, 16:52 19.02.2022, 16:55
Kanadalı rock-western grubu The Sadies'in vokalisti ve gitaristi Dallas Good 49 yaşında hayatını kaybetti. Good'un ölüm haberi grubun hayranlarını yasa boğdu. Meslektaşı Ron Sexsmith de "Üzücü haber. Dallas Good hayatını kaybetti, inanmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü müzisyenin ölüm haberini arkadaşı Derek Emerson duyurdu. The Sadies'in basçısı Sean Dean de haberi doğruladı.
CBS'ten Chris Trowbridge, bir tweet atarak Good'un doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.
Dallas Good'un ölüm haberi grubun hayranlarını yasa boğdu. Kanadalı şarkıcı Ron Sexsmith de "Üzücü haber. Dallas Good hayatını kaybetti, inanmak istemiyorum" diye yazdı.
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