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Dünyaca ünlü komedyen ve TikTok yıldızı hayatını kaybetti

Youtube, Instagram ve TikTok'un en çok izlenen isimlerinden olan Huey Haha, 22 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünya 28.10.2021, 12:37
Dünyaca ünlü komedyen ve TikTok yıldızı hayatını kaybetti

Yanlış adamı döven adam olarak ünlenen Huey Haha'nın kızı için açılan bağış sayfasına ise para yağıyor. Huey Haha, Youtube, Instagram ve TikTok'un en çok izlenen isimlerindendi.

Sosyal medyada hızlı bir çıkış yakayalan fenomen ismin nedeni belirsiz ölümü ise hayranları üzerinde şok etkisi yaptı. Yanlış adamı döven adam videosu ile ün yapan ünlü komedyen ve Tik Tok yıldızının 2 yaşındaki kızı için ise arkadaşları tarafından yardım sayfası açıldı.

Takipçileri çok sevilen komedyenin Prenses adını taktığı kızının yetişmesi ve cenaze masrafları için bağış sayfası açtı. Yardım sayfasına kısa sürede beklenin çok üzerinde para aktı. 

Arkadaşınız, başka arkadaşı ile sizden daha iyi anlaşırsa ne hissedersiniz?

Instagram'da 290.000'den fazla takipçisi  bulunan ve çektiği TikTok videoları ile milyonlara  ulaşan Huey Haha, 'en iyi arkadaşının başkası ile daha iyi anlaştığını gördüğünüzde hissettikleriniz?' temalı videosu ise büyük ilgi çekmişti.

Youtube'de büyük başarı

Huey Haha'nın YouTube'da 'yanlış adamla dövüşmeye çalışırken' videosunnu 27 milyondan fazla kişi izlemiş, 455.000'in üzerinde bir takipçi kitlesi oluşmuştu. Platformda geçirdiği sekiz yılda  içinde ise izlenme sayısı 133 milyonu aşmıştı.

Bağış yağıyor

Çoçuğunun yetişmesi ve cenaze masraflarının karşılanması için arkadaşlarının açtığı yardım sayfasına ise şimdi bağış yağıyor. Başlangıçta sayfa açılırken hedeflenen 15.000 $ (11.000 £) şimdiden 32.000 $ 'dan fazla (23.000 £) aşmış durumda ve bağışlar gelmeye devam ediyor, 

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#Huey Haha #Tiktok
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