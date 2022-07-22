"Dünya Türk SİHA’larını konuşuyor"
Dünyaca ünlü Amerikan Wall Street Journal’ın (WSJ) muhabirleri Jared Malsin ve Elvan Kıvılcım’ın (Türkiye Muhabiri) imzasını taşıyan “Dronlar, İnsansız Tekneler ve Katil Robotlar” başlıklı haberde, Türkiye’nin insansız sistemlerdeki başarılarına yer verildi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' başlığıyla geniş bir haberi sayfasına taşıdı.
Haberde Türkiye’nin son iki yıldır küresel bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.
WSJ muhabirleri Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’le de röportaj yaptı; Baykar Savunmayı ve Ankara’daki insansız kara araçları ve robotik firması Elektroland Defence’in fabrikasını ziyaret etti.
Güç dengesini değiştirdi
Türkiye’nin ürettiği düşük maliyetli insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında güç dengesinin değişmesine katkı sağladığı ifade edilen haberde, Erdoğan hükümetinin ABD’ye ve diğer yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığı vurgulandı.
Haberde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in röportaj sırasında söylediği “Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir.” şeklindeki ifadeleri de yer aldı.
Wall Street Journal’ın haberinde, robotik firması Elektroland Defence’e yapılan ziyaret ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Orakçı ile yapılan röportaja da yer verildi.
Kaynak: WSJ, Savunmasanayii.org
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