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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanı, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı gönderdi.

Dünya 16.10.2022, 16:23 16.10.2022, 16:51
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye taziye mesajı

Bartın'da 14 Ekim'de 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili birçok ülkeden taziye mesajları art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arnavutluk, Bosna Hersek, Bolivya, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Ermenistan, İran, Japonya, Kolombiya, Kosta Rika, Lübnan, Meksika, Moritanya, Panama, Paraguay, Portekiz, Senegal, Sri Lanka, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Türkmenistan, Venezuela'nın devlet ve hükümet başkanları, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti. 

"Samimi dayanışma için teşekkürler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajı ileten ülkelerin bayraklarına yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında, "Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere, halklarına ve uluslararası organizasyonlara gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına teşekkürler" ifadesini kullandı.

Bugünkü mesajlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı ileten ülke sayısı 84, uluslararası kuruluşların sayısı 7 oldu.

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