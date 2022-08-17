Dünya kuraklığın eşiğinde

Çin'de sıcak hava dalgası ülkenin en büyük akarsuyunu olumsuz etkiledi.

Yangzı Nehri'nde 157 yılın en düşük su seviyesi ölçüldü. Ölçümler Han Nehri'nin Yangzı ile birleştiği Hankou'da yapıldı.

Su seviyesi son yıllardaki ortalamadan 6 metre düşük çıktı.

Aşırı sıcaklar tavukların yumurtlama sürecini olumsuz etkiledi

Çongçing şehrinde, 7 nehir ile su havzası kurudu. Kuraklıktan en az 276 bin kişi olumsuz etkilendi.

Hava durumu yumurta üretimini de vurdu.

Hefei kentinde aşırı sıcak sebebiyle tavukların yumurtlama döngüsü bozuldu.Bu durum yumurta fiyatlarında hızlı yükselişe yol açtı.

Mead Gölü'ndeki su seviyesini korumak için kısıtlamalar sürecek

Kuraklık ABD''nin batı eyaletlerinde de etkisini artırıyor.

Bölge yönetimleri su kısıtlamalarıyla, ülkenin en büyük rezervlerinden olan Mead Gölü'nde su seviyesini korumaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada hedeflenen su tasarrufunun sağlamadığı,, kısıtlamalara bir süre daha devam edileceği açıklandı.

Kuraklığın hidroelektrik güç üretiminden faydalanan milyonlarca kişiyi olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Fransız çiftçiler buğday yerine sıcağa dayanıklı bitki üretimine yöneldi

Aşırı sıcak hava Fransa'da da tarım sektörünü vurdu.

Sıcakta kuruyan ve kullanılmaz hale gelen buğday, birçok çiftçinin zarar etmesine neden oldu.

Başkent Paris'te bazı çiftçiler buğday yerine sıcak havaya dayanıklı "süpürge darısı" bitkisini yetiştirmeye başladı.