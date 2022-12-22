Dünya Kupası'ndaki hareketleriyle gündem olan Nusret'e ABD'den kötü haber!
Nusret Gökçe, Dünya Kupası'nda sergilediği davranışlar nedeniyle ABD Açık Kupası Final karşılaşmasına girişi yasaklandı.
Ünlü şef Nusret Gökçe, ABD'de devam eden en eski futbol turnuvasının finalinden men edildi.
Tuz dökme hareketi 'Salt Bae' ile dünyaca ünlenen Nusret Gökçe, Dünya Kupası'nda yaptığı hareketler nedeniyle ABD Açık Kupası Final karşılaşmasına girişi yasaklandı.
ABD Açık Kupası Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Salt Bae, 2023 Açık Kupası Finali'nden men edilmiştir" denildi.
Yasak kararı, Nusret Gökçe'nin, Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesi sebebiyle alındı.
Gökçe, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in, Fransa'yı 4-2 mağlup etmesinin ardından zafer turu atan Arjantinli oyuncuların yanına gitmeyi başarmıştı.
Gökçe, Arjantinli futbolcular ile fotoğraf çekilmesi ve Dünya Kupası'na dokunması gibi hareketleri nedeniyle çok sayıda tepki almasına neden olmuştu.
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