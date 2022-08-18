Dünya genelinde yangın sel ve kuraklık alarmı

21. yüzyılın ilk yirmi yılında belirginleştiği üzere, insanlığın doğaya yönelik tahribatının karşılığı olarak sıklaşan ve gittikçe şiddetlenen doğa olaylarına ve afetlere tanıklık ediliyor. İnsanoğlunun hoyratça davranışları nedeniyle küresel iklimde meydana gelen değişiklikler, günlük yaşamı hiç olmadığı şiddette etkiliyor. Bilimsel kanıtlara ve dünya kamuoyundaki genel kabule rağmen bazı kesimler tarafından şüpheyle yaklaşılan iklim değişikliği; olumsuz etkileriyle dünyanın farklı noktalarında bir krize dönüştüğünü kanıtlarcasına alarm veriyor.

İSPANYA VE PORTEKİZ’DE ALEVLER DİNMİYOR

İspanya, yazın başlangıcından bu yana farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Valencia bölgesinde devam eden orman yangını alanından geçen trende, kapıları açan bir grubun en az 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi. Alevlerin demiryoluna doğru geldiğini gören makinistin treni durdurup geri manevra yaptığı, bu sırada bir grup yolcunun kapıyı açıp atlamaya çalıştığı, alevlerin ve dumanın vagona girdiği aktarıldı. 10 bin hektardan fazla alanın yandığı Ebo Vadisi’ndeki orman yangını nedeniyle bölgedeki 2 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Bu acı tablo Portekiz’de de devam ediyor. Ülkenin ortasındaki Serra da Estrela adlı dağlık bölgede 10 gündür süren yangında 17 bin hektarlık alan küle döndü. Bölgede 45 kişi, güvenlik sebebiyle evlerinden tahliye edildi.

CEZAYİR’DE FACİA: 26 ÖLÜ

Cezayir’in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişi hayatını kaybetti. Cezayir Sivil Koruma Müdürlüğü, 9 ayrı eyalette çıkan orman yangınlarında onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Orman yangınlarında büyük artış

Global Forest Watch ve World Resources Institute araştırma grubu tarafından derlenen verilere göre küresel orman yangınlarında önceki yıllara göre büyük bir artış yaşanıyor. Orman yangınlarının iklim krizini daha da derinleştirdiği kaydedilirken Avrupa Birliği’nin uydu izleme servisi geçen hafta yaptığı açıklamada, Batı Avrupa’nın 2022’de şimdiye kadar rekor yangın faaliyeti yaşadığını on binlerce hektarlık ormanın kaybedildiği ifade edildi.

Pakistan’da sel 580 can aldı

Pakistan’da temmuz ayından bu yana süren aşırı yağış ve sellerde 580’den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 milyon insanın ise aşırı yağışlardan ve sellerden etkilendiği belirtiliyor. Ülke, bu yıl toplum muson yağmurlarının yüzde 60’ından fazlasını üç hafta içine yaşadı. Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen eyaletler Belucistan, Hayber Pakhtunkhwa ve Sindh oldu.

Çin’de fabrikalara ‘aşırı sıcak’ molası

Çin’de 60 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla mücadele etmesi, ülkedeki ekonomik sıkıntıları da artırıyor. Yetkililer bazı büyük şehirlerde fabrikaların üretimi geçici olarak durdurmasını talep etti. 80 milyondan fazla kişinin yaşadığı ve önemli sanayi bölgesi Siçuan’da yetkililer halkın elektrik kullanımına öncelik vermek için üretimin Cumartesi gününe kadar durdurulacağını açıkladı. Siçuan eyaletinde Apple’ın tedarikçisi Foxconn ve Intel gibi dünyanın en büyük elektronik şirketleri bulunuyor.