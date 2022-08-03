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Dünya genelinde koronavirüs vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi

Dünya genelinde COVID-19 vaka artış oranında 7 hafta sonra ilk defa düşüş gözlemlenirken, son bir haftada vaka sayıları, bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha az görüldü.

Dünya 03.08.2022, 23:17 04.08.2022, 01:59
Dünya genelinde koronavirüs vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) haftalık COVID-19 güncelleme raporunda vaka artışlarındaki son duruma dair veriler paylaşıldı.

Rapora göre 25-31 Temmuz'daki COVID-19 vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha az olurken, 7 hafta sonra ilk defa vakalarda belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Can kaybı artış oranı sabit kaldı

COVID-19 kaynaklı can kaybı artış oranı ise bir önceki haftaya göre sabit kaldı.

Son bir haftada 6,5 milyon yeni vaka ve 14 bin ölüm kaydedilirken toplam COVID-19 vaka sayısı 574 milyon, can kaybı sayısı ise 6,3 milyon oldu.

DSÖ'nün Batı Pasifik Bölgesi'nde vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 20 artarken Afrika Bölgesi'nde yüzde 5 artış gözlemlendi.

Avrupa Bölgesi'nde vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 35, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 12, Güneydoğu Asya Bölgesi'nde ise yüzde 2 azaldı.

Küresel COVID-19 vakaları hazirandan itibaren 5 hafta boyunca üst üste artış göstermiş, 11 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar artış veya azalma göstermeden aynı oranda ilerlemişti.

DSÖ yetkilileri vaka artışlarını, yaz sezonunun başlamasıyla uluslararası hareketliliğin artması, ülkelerin COVID-19 tedbirlerini hafifletmesi ve BA.4 ile BA.5 alt varyantlarının hızlıca yayılmasına bağlamıştı.

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