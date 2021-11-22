Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 257 milyon 977 bini geçti.
Dünya 22.11.2021, 16:02
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 257 milyon 977 bini aştı.Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 257 milyon 977 bini geçti.
Kaynak: AA
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