banner38

Dünya dışı yaşamı araştıracak! James Webb fırlatma rampasında

James Webb Uzay Teleskobu, 20 yıllık çalışmanın ve birden fazla ertelemenin ardından fırlatma rampasına ulaştı. Teleskop yarın öğren saatlerinde yola çıkacak.

Dünya 24.12.2021, 12:04
Dünya dışı yaşamı araştıracak! James Webb fırlatma rampasında

NASA bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, "NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'daki son konumuna ulaştı. Arianespace ELA-3, Avrupa'nın Uzay Limanı'ndaki Fransız Guyanası Kourou yakınlarında bulunan fırlatma kompleksinde" denildi.

Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, aslında 2007 yılında uzaya fırlatılacaktı. Ancak teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğradığından fırlatma tarihi de sürekli ertelendi.

Yıllardır beklenen fırlatma yarın öğren saatlerinde gerçekleşecek ve NASA tarafından canlı yayınlanacak.

Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak

Teleskop ismini NASA'nın eski yöneticilerinden James Webb'den alıyor.

Son teknolojiyle geliştirilen teleskop, 1990'dan beri yörüngedeki görevini sürdüren ve çeşitli gök cisimlerinin eşsiz görüntülerini kaydeden emektar Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak.

Teleskopun merkez parçası, 6,5 metre genişliğinde. Altınla kaplanmış berilyumdan yapılan, 18 küçük altıgen aynadan oluşuyor.

Bu parçalar, evrenin en uzak noktalarından gelen kızılötesi ışığı yansıtmak için optimize edildi.

Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzağa gidecek

Projede 10 binden fazla kişi çalıştı. bütçesiyse giderek artarak, yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

Yapımı yaklaşık 20 yıl sürdü ve NASA'nın en uzun süreli projelerinden biri oldu.

James Webb, Avrupa Uzay Ajansı'nın geliştirdiği Ariane 5 adlı kargo roketlerinden biriyle fırlatılacak.

Teleskop 30 günlük bir yolculuğun ardından Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki L2 noktasına konuşlandırılacak.

Dünya dışı yaşamın peşinde...

James Webb, gözlem süresinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip.

İlk olarak büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek.

İlk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri gözlenecek.

İkinci büyük hedef, güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi.

Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.

#James Webb Uzay Teleskobu #Hubble
Yorumlar (0)
banner35
7
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8