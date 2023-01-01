Dünya 2023'ü kutladı

2023 dünyanın dört bir yanında coşku ile kutlandı.

ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi New York'taki Times Meydanı'ydı. Binlerce kişi yeni yıla havai fişek ve ışık gösterileri eşliğinde girdi.

Avrupa'da meydanlar doldu

Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı'nda ve ünlü televizyon kulesinin bulunduğu bölgede gökyüzünü hava fişekler aydınlattı.

Paris'te de dünyaca ünlü Champs Elysées caddesi ve Zafer Takı'nın bulunduğu bölgede hava fişek gösterileri düzenlendi.

Yaklaşık 8 dakika süren gösterilerde binlerce havai fişek rengarenk görüntüler oluşturdu.

Almanya ve Fransa'nın ardından İngiltere yeni yıla girdi. Londra'da ünlü saat kulesi Big Ben'in çanları çaldı.

Saat 24'ü gösterdiğinde hava fişek gösterileri başladı. Thames Nehri kıyısı insan kalabalığına sahne oldu.

London Eye olarak bilinen Avrupa'nın en yüksek dönme dolabına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde rekor denemesi

En ilginç yeni yıl kutlamalarından biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşandı.

Dubai'de Guiness rekor denemesi yapıldı, dünyanın en uzun havai fişek gösterisi için 15 bin nano ışık ve 3 binden fazla drone ile farklı şekiller oluşturuldu.

Dünyanın en uzun binası Burç Halifa da yeni yıl için süslendi.

Çin'de maskeli kutlama

Koronovirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki kutlamaya katılanlar maske taktı.

Hong Kong, Tayvan ve Tayland'da hava fişek ve ışık gösterileri düzenlendi.

2023'e ilk giren ülke ise Büyük Okyanus'taki Tonga oldu. Tonga'yı Yeni Zelanda ve Avustralya izledi.