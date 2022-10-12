Drujba petrol boru hattında sızıntı tespit edildi
Polonya petrol boru hattı operatörü PERN, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba boru hattında dün gece sızıntı tespit edildiğini açıkladı.
Dünya 12.10.2022, 10:12
PERN'den yapılan açıklamaya göre, Plock şehrine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki boru hattının 1'inci hattında tespit edilen sızıntının nedeni bilinmiyor.
Olay yeri güvenlik altına alınırken boru hattının 2'nci hattında ve PERN'in boru hattı altyapısının diğer unsurlarında sıkıntı olmadığı açıklandı.
Açıklamada, "Bu noktada tüm PERN hizmetleri (teknik, operasyonel, şirket içi itfaiye ve çevre koruma) bu tür durumlar için sağlanan algoritmalara göre hareket ediyor." ifadesine yer verildi.
Yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük ham petrol hatlarından olan Drujba boru hattı, Ukrayna ve Belarus üzerinden geçerek Polonya ve Almanya'ya ulaşırken, hattın güney kısmı Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'a uzanıyor.
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