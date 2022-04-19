"Doğum günü' davasından 450 bin dolar tazminat kazandı

ABD'nin Kentucky Eyaleti’nde yaşayan Kevin Berling, sağlık sorunları nedeniyle şirketini uyararak, "Bana doğum günü partisi düzenlemeyin" dedi.

Şirket, Berling'in talebini unutunca krizin fitili ateşlendi.

Parti sırasında nöbet geçiren panik atak hastası Berling, bunun üzerine bir de olaydan birkaç gün sonra arkadaşlarının neşesini kaçırmakla suçlandı.

Yaşadığı sıkıntılar işine son verilmesine neden oldu. Bu durumun peşini bırakmayan Berling, eski şirketine dava açtı.

Dava sonucunda mahkeme Berling'i haklı buldu. Mahkeme şirketin, 450 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.