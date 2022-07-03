Doğu Türkistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 03.07.2022, 09:51
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kırgızistan sınırındaki Kızılsu özerk ilinin Akçı ilçesi sınırlarında olduğu belirtildi.
Sincan'da dün bölgenin güney batısındaki Hotan iline bağlı Pişan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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