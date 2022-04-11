Doğu cephesinde hazırlıklar sürüyor: Ülkeler ordularını tahkim ediyor

Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinde 46. gün geride kalırken Moskova, askeri anlamdaki eksikliklerini gidermenin ve sahada yeni taktikler geliştirmenin yollarını arıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetleriyle ilgili paylaştığı raporda Rusya’nın 2012’den sonra terhis edilen askerlerini geri çağırarak sahadaki birlik sayısını artırmayı planladığını belirtti. Raporda buna ek olarak daha fazla askeri güce ulaşabilmek için Moldova’nın Transdinyester bölgesinden asker talep edildiği bilgisi de yer aldı.

DİKKATLER DONETSK VE LUHANKS’TA

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılırken Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tam kontrolü sağlamak için harekete geçtiği kaydedildi. Aynı zamanda, Donetsk bölgesindeki Vugledar kenti ile Novoselovka köyünü hava saldırıları altında tutan Rus ordusunun Novotoşkiva, Stepnoy ve Marinka yerleşim yerlerinde de taarruza geçmeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada Rus ordusunun Mariupol kentini ve Herson bölgesinin idari sınırındaki mevzileri ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmediği de belirtildi.

RUSLARIN PLANI UYDUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kiev’den yapılan açıklama, ABD’li özel uzay teknolojisi şirketi Maxar Technologies tarafından da doğrulandı. Yayınlanan uydu görüntüleri, 8 Nisan’da Harkiv’in doğusundaki Velkyi Burluk kasabasından güneye doğru hareket eden 13 km uzunluğundaki bir askeri konvoyu gösteriyor. Uzmanlar, konvoyun Harkiv’e olası bir saldırı için tahkimat olabileceğine işaret ediyor. Ukrayna Ordusu da yayınladığı son bildiride Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Harkiv’deki Ukrayna savunmasını, bölgeye ek birimler yerleştirerek kırmaya çalıştığını iddia ediyor.

HEM SAVAŞMAYA HEM DE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Önceki gün Kiev’i ziyaret eden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin doğu ve güneyinde, farklı bölgeleri işgale hazırlanan Rus birliklerinin farkında olduklarını ifade etti. Askeri hareketliliği takip ettiklerinin altını çizen Ukraynalı lider, “Çarpışmaya ve buna paralel olarak bu savaşı diplomasi yoluyla sona erdirmeye, Rus tarafıyla görüşmeye hazırız” ifadesini kullandı. Zelenski, Rusya’nın olası yeni saldırılarının birçok etkene bağlı olduğunu belirterek Batı’nın kendilerine sağlayacağı silahların kendi güçlerini belirleyeceğini kaydetti.