"Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak"
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 34'üncü güne girerken Rusya Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Dünya 29.03.2022, 15:06 29.03.2022, 15:22
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 34'üncü güne girilirken taraflar İstanbul'da bir kez daha müzakere masasına oturdu. Toplantı sonrası Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Bakanlık, Kiev ve Cernihiv çevresindeki operasyonları durdurduklarını açıkladı.
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