Dışişleri'nden Etiyopya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti’nin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.
Dünya 25.03.2022, 07:39
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti’nin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.
Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz. İnsani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılmasını temenni ediyoruz."
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