Diane McBain yaşamını yitirdi
Karaciğer kanseriyle mücadele ede oyuncu Diane McBain, 81 yaşında hayata veda etti.
Dünya 24.12.2022, 09:28
Karaciğer kanserine yakalanan ve 1966’da Elvis Presley’le birlikte “Spinout”ta başrolünü paylaşan oyuncu Diane McBain, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Karaciğer kanseriyle mücadele ede oyuncu Diane McBain, 81 yaşında hayatını kaybetti. McBain'in vefatını temsilcisi duyurdu.
Diane McBain’in temsilcisi yaptığı açıklamada, “Sevgili arkadaşım ve yaratıcı ortağım aktris Diane McBain, bugün Woodland Hills’deki Motion Picture Home’da huzur içinde vefat etti. Karaciğer kanserine karşı verdiği cesurca savaşı kaybetti. Onu çok özleyeceğim” dedi.
McBain'in kariyeri, 17 yaşında bir kişinin lise tiyatro performansı sırasında onu keşfetmesiyle başlamış ve McBain, 1966’da Elvis Presley’le birlikte “Spinout”ta başrolü de paylaşmıştı.
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