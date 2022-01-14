Devlet Başkanının imzasını taklit eden sahte general yakalandı
Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Dünya 14.01.2022, 19:27
Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, kendisini general olarak tanıtan "Bolarinwa Oluwasegun" adlı kişinin, bir şirketin 650 bin dolarını dolandırdığı belirtildi.
Açıklamada, Oluwasegun'un dolandırıcılık için Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit ederek Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdığı ve şirkete iş verdiği bildirildi.
Şüphelinin evinde silah ve mühimmat bulunduğu ifade edilen açıklamada, Oluwasegun'un gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, sahte general Oluwasegun'un dolandırıcılıktan yargılanacağı kaydedildi.
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