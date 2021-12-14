Devlet başkanına suikastın ardından uyuşturucu baronları çıktı

Aralarında eski Kolombiyalı askerlerin de olduğu bir grup silahlı kişi tarafından evine yapılan gece baskınıyla öldürülen Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi 7 Temmuz'da öldürülen 53 yaşındaki liderin, son dönemlerinde uyuşturucu kaçakçılığına karışan devlet görevlileri ve iş insanlarının listesini çıkardığını bildirdi. Moïse'nin bu listeyi ABD yönetimine iletmeye hazırlandığı da ifade edildi.

Haitili yetkililer şimdiye kadar 45 kişiyi suikastle ilgili olarak yakaladı ancak hiçbirine henüz resmi olarak suçlama yöneltilmedi.

Soruşturmayla ilgili bilgi sahibi 4 üst düzey Haitili yetkiliyle konuşan NYT, yakalananlardan bazılarının bu listenin ele geçirilmesinin en büyük önceliklerden biri olduğunu itiraf ettiğini duyurdu.

Gazete, "Bu belge, Moïse'nin iş dünyasının ve siyasetin güçlü figürleriyle yaşadığı, daha geniş çaplı bir dizi çatışmanın unsurlarından biriydi. Bu isimlerden bazılarının uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıyor olmasından şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.

Eşi öldürülürken kendisi de aynı odada vurulan Martine Moïse, ölü taklidi yaparken gördüklerini 30 Temmuz'da yayımlanan röportajda aktarmıştı.

Eski first lady, saldırı sonrası verdiği ilk röportajda baskını gerçekleştirenlerin eşinin belgelerini hızlıca taradıktan sonra "İşte bulduk" diyerek kaçtıklarını söylemişti. Martine Moïse, silahlı saldırganların ne aldığınıysa bilmediğini ifade etmişti.

Moïse suikastının ardından Haiti'de devlet başkanlığı koltuğu boş kaldı. Karayipler'deki ülkenin topraklarının çoğunda merkezi yönetimdense çetelerin gücü hissediliyor. Bu çetelerin insan kaçırma faaliyetleri de bu olaydan sonra arttı.

Hükümet, suikast konusunda adaletin yerine getirileceğini söylese de yargıdaki pek çok kişinin ölüm tehditleri ve gözdağıyla karşı karşıya olduğu da bildiriliyor.

Kaynak: Independent Türkçe