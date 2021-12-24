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Devlet Başkanı uyardı: Suikast planları yapılıyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesine karşı "bazı yetkililere suikasta varan birtakım planların yapıldığı" uyarısında bulundu.

Dünya 24.12.2021, 07:29 24.12.2021, 08:01
Devlet Başkanı uyardı: Suikast planları yapılıyor

Muhaliflerden bir grup, Said’in 25 Temmuz olağanüstü kararlarına karşı açlık grevine başladıklarını duyurmasının ardından, Tunus Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan videolu paylaşımda Said açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Said, "Tunus halkı, bazı yetkililere suikast düzenleme niyetinde olan birtakım hainlerin planlarına karşı dikkatli olmalı. Ülkede bazılarına suikasta varan komplolar kuruluyor. İçişleri Bakanı'na göre suikast gününden bile bahseden bir telefon görüşmesi var." ifadelerine yer verdi.

Bazı insanların ülke içinde ve dışında neyi planladıkları bildiklerini vurgulayan Said, "Ülkeyi arındırmamız ve her vatandaşın onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkına sahip olması gerekiyor." dedi.

Said konuşmasında kime ve kimler tarafından söz konusu planların yapıldığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

- Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto için başlatılan açlık grevi

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", dün yaptığı açıklamada, Tunus'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, "Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını, muhalif sesleri bastırmasını, otokrasiyi" gerekçe göstererek açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de "muhaliflerin sesinin bastırılması ve gösterilerin engellenmesini protesto etmek" için sembolik olarak açlık grevine katıldığını belirtmişti.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin Tunus devriminin patlak vermesinin 11. yıl dönümü münasebetiyle 17 Aralık'ta süresiz oturma eylemi yapma çağrısı üzerine başkent Tunus'un merkezindeki gösteride, "Anayasa'ya karşı darbeye" son verilmesi talep edilmişti.

Güvenlik güçleri, protestocuların Habib Burgiba Caddesi'ne çadır kurmalarını engellemiş, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

- Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

#Tunus #Kays Said
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