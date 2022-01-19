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Devlet başkanı adayı iken kaçırılmıştı! Yeniden adaylığını duyurdu

Kolombiya'da 2002'de eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) tarafından kaçırılan eski devlet başkanı adayı Ingrid Betancourt, başkanlık için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Dünya 19.01.2022, 12:06 19.01.2022, 12:10
Devlet başkanı adayı iken kaçırılmıştı! Yeniden adaylığını duyurdu

BBC'nin haberine göre, 2002 devlet başkanlığı seçimlerinde kampanya yürüttüğü sırada FARC tarafından kaçırılan ve altı yıldan fazla rehin tutulan Betancourt, kaçırıldıktan 20 yıl sonra yeniden aday olacağını söyledi.

Betancourt, başkent Bogota'da destekçilerine "Bugün başladığım işi bitirmek için buradayım." dedi.

Mayısta yapılacak seçimi kazanması halinde yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edeceğine söz veren Betancourt, "Suçluları ödüllendirmek için tasarlanmış bir sistemde yaşadığımız için adalet bulamayan 51 milyon Kolombiyalının haklarını talep etmek için buradayım." diye konuştu.

ABD'de federal mahkeme, Betancourt'un 2002'de kaçırılmasından sorumlu, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının 36 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

Betancourt, 2008'de kurtarılmıştı

Ingrid Betancourt, devlet başkanlığı seçimlerine aday olduğu dönemde 23 Şubat 2002'de kaçırılmıştı.

Fransız vatandaşlığı da bulunan Betancourt, 6 yıllık esaretin ardından Kolombiya ordusunun 2 Temmuz 2008'de düzenlediği "Şah Operasyonu" ile kurtarılmıştı.

Betancourt'un ABD vatandaşı olan oğlu Delloye, şikayetinde, FARC mensupları ve sözde yöneticilerinin ABD Terörle Mücadele Yasası'nı ihlal ettiğini ve annesinin alıkoyulmasının kendisini çok üzdüğünü belirtmişti.

Delloye, annesi kaçırıldığında henüz 13 yaşında olduğunu ve ergenlik çağında annesinden mahrum kaldığını ifade etmişti.

#Kolombiya #Ingrid Betancourt
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