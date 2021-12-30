"Delta ve Omicron kombinasyonu koronavirüs tsunamisine yol açtı"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Delta ve Omicron varyantlarının kombinasyonunun tehlikeli bir COVID-19 vakası tsunamisine yol açtığını söyledi.
Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklaması, ABD ve Avrupa'daki ülkelerde yeni vakalarda rekorlar kırılırken geldi.
Tedros, genel vaka yükünün arkasında iki varyantın "ikiz tehdidi" olduğunu açıkladı.
DSÖ başkanı, "Bu, bitkin sağlık çalışanları ve çöküşün eşiğindeki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturmaya devam edecek" dedi.
Fransa, 208 bin vakayla üst üste ikinci gün, Avrupa'nın şimdiye kadarki en yüksek günlük rakamını bildirdi.
Johns Hopkins'e göre ABD geçen hafta ortalama 265 bin 427 vaka bildirdi.
Danimarka, Portekiz, İngiltere ve Avustralya da rekor kıran rakamlar duyurdu.
Polonya Çarşamba günü 794 COVID-19 bağlantılı ölüm bildirdi ve bu dördüncü pandemi dalgasındaki en yüksek sayı.
Bunların dörtte üçünden fazlası aşılanmamış kişilerdi.
Kaynak: BBC
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