Dehşet! Kamyon kasasından 6 yanmış ceset çıktı
Meksika'nın Guanajuato kentinde bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulundu.
Dünya 27.10.2021, 07:22
Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine kente bağlı La Magdalena semtindeki Valle de Santiago kara yolunda inceleme yapıldı.
İncelemede bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulan yetkililer, savcılık eşliğinde kamyondan cesetleri çıkardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan aynı bölgede 23 Ekim'den bu yana yapılan ihbarlarda 10 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Guanajuato kenti, Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri olarak geçiyor.
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