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Darbe karşıtı direnişe katılan Myanmarlı askerler: "Masumları öldüremedik"

Güneydoğu Asya ülkesindeki "gölge hükümet"e göre yaklaşık 2 bin asker orduyu terk etti

Dünya 28.12.2021, 08:19 28.12.2021, 08:38
Darbe karşıtı direnişe katılan Myanmarlı askerler: "Masumları öldüremedik"

Myanmar'da ordu darbeyle yönetimi elinde tutarken, binlerce askerin ordudan kaçıp direnişe katıldığı bildirildi.

Ülkede askeri darbe karşıtlarının kurduğu ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti'ne göre 1 Şubat'ta yönetime el konmasından bu yana yaklaşık 2 bin asker orduyu terk etti.

Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nden kendini Yey Int Thwe olarak tanıtan asker, Fransız haber ajansı AFP'ye konuşarak neden ordudan kaçıp "gölge hükümet"in kurduğu Halk Savunma Kuvvetleri'ne katıldığını anlattı.

Thwe, 25 Temmuz'da verilen emirle başkent Yangon'da darbe karşıtı gösteri düzenlemeye hazırlandığı iddia edilen kişileri yakalamak için evlere baskın düzenlediklerini söyledi.

Evlerden birinde kendi kuzeniyle karşılaşınca şaşkına döndüğünü anlatan Thwe, "Şoke olmuştum. Tüm çocukluğumu onunla geçirdim ve şimdi bir anda ona karşı mücadele edip onu tutuklamak durumundaydım. Neden? Görüşlerini dile getirme cesareti gösterdiği için. Orduyu terk etmem gerektiğini o an anlamıştım" dedi.  

Bu olaydan 5 ay sonra Thwe, Ulusal Birlik Hükümeti'nin darbe karşıtı direniş hareketine katıldı ve Tayland sınırındaki bir ormanlık bölgede yaşamaya başladı.

Sürgünde yaşayan muhaliflerin kurduğu insan hakları örgütü Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (Assistance Association for Political Prisoners -AAPP), Myanmar ordusunun şubattan bu yana 1300 sivili öldürdüğünü savundu. Bu suçlamaları reddeden Myanmar ordusuysa, çatışmalarda 200 askerin yaşamını yitirdiğini iddia ediyor.

Kendini Kaung Htet Aung olarak tanıtan asker de 9 yıl görev yaptıktan sonra 29 yaşında orduyu terk edip Halk Savunma Kuvvetleri'ne katıldı.

Aung, "2015'teki seçimlerde Ang San Su Çi'nin demokratik olarak seçilmesini sağlamak için oy sandıklarının güvenliğini sağlıyordum. 2021'deyse ordu Çi'nin destekçilerini vuruyor. Ordunun masumları öldürmesine katlanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ordudan kaçmanın hayli riskli olduğunu anlatan Aung, "Askerlerin görevlerini terk etme hakkı yok. Bu yaşam boyu süren bir iş. Ordudan kaçma hapisle ya da daha kötü şekilde cezalandırılıyor. Sevdiğimiz kişilere karşı misilleme yapılması tehlikesi de söz konusu" dedi.

Ne olmuştu?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve siyasi gerilimin yükselmesinin ardından Başkomutan Min Aung Hlaing liderliğinde 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Güneydoğu Asya ülkesinin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Ang San Su Çi başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe yönetimi ağustos başında OHAL'in süresini uzatarak 2023'te uygulamanın sonlandırılacağını ve seçim yapılacağını açıklamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başkan Vekili Duwa Lashi La da eyülde ayaklanma çağrısında bulunmuştu. Lashi La, yayımladığı açıklamada "Bu bir halk devrimi. Myanmar halkı, ülkenin dört bir köşesinde Min Aung Hlaing liderliğindeki askeri teröristlerin yönetimine isyan ediyor" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan 6 Aralık'ta görülen duruşmada Suu Çii, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmuş ve 4 yıl hapis cezası almıştı. Fakat aynı gün yapılan başka bir açıklamada Hlaing'in "kısmi affıyla" Suu Çii'nin cezasının yarıya indirildiği duyurulmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe, France 24

#myanmar
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