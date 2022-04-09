Dalma Maradona'dan "o forma değil" iddiası

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona'nın en büyük kızı, bu ay müzayedede birkaç milyon dolara satılması beklenen Arjantinli oyuncunun formasının, babasının İngiltere'ye karşı meşhur "Tanrının eli" golünü attığı sırada giydiği forma olmadığını iddia etti.

Dalma Maradona, müzayedede satılacak olan formanın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinin golsüz ilk yarısında giyilen bir başka forma olduğunu ileri sürdü.

Formayı satan kişi ise Maradona'nın Mexico City'deki maçın sonunda kendisiyle forma değiştirdiğini söyleyen eski İngiliz oyuncu Steve Hodge. Hodge şimdi bu formayı 5,2 milyon dolar üzerinde bir gelir beklentisi ile satıyor.

Ünlü müzayede salonu Sotheby's da Dalma Maradona'nın iddialarını reddetti ve tarafsız üçüncü bir şirketin formanın gerçek olduğunu kanıtlayan "kesin bir fotoğraf eşleşmesi" sağladığını duyurdu.

Sotheby's ayrıca Maradona'nın 1986 Dünya Kupası ardından stadyum tünelinde formasını Hodge ile değiştirdiğini daha önce kabul ettiğini de kaydetti.

Kızının iddiası

Ancak Dalma Maradona, babasının ikinci yarıda ayni Dünya Kupası tarihinin en büyük gollerinden birini attığı sırada giydiği formanın başka birinde olduğunu ileri sürdü ancak isim vermekten kaçındı. Dalma şunları söyledi:

"Bu forma o forma değil. Kimde olduğunu söylemek istemiyorum. Diego Maradona kendi de söyledi. 'Başka bir oyuncuya hayatımın gömleğini nasıl vermiş olabilirim?' dedi. Bu eski oyuncu, babamın ikinci yarı formasının onda olduğunu sanıyor ama bu bir karışıklık. İlk yarının forması onda."

Dalma, televizyonda yaptığı bu açıklamada, "Satın almak isteyenler gerçeği bilsin diye bunu açıklığa kavuşturmak istedik" dedi.

Sotheby's: Titiz şekilde incelendi

Sotheby's sözcüsü ise AFP'ye şunları söyledi: "Gerçekten de ilk yarıda Maradona'nın giydiği farklı bir forma vardı, ancak bununla atılan gol sırasında giyilen forma arasında açık farklar var. Bu formayı satışa çıkarmadan önce, Maradona'nın ikinci yarıda iki gol için giydiği forma olduğundan emin olmak adına üzerinde kapsamlı titiz ve bilimsel bir araştırma yaptık."

Fotoğraf eşleştirme sürecinde formanın yama, şerit ve numaralandırma dahil olmak üzere çeşitli öğelerdeki benzersiz ayrıntıları incelendi.

Maradona'nın "Touched by God" adlı kitabında formanın maçın sonunda Hodge'a verdiğini hatırladığı da yazıyor.

Maradona, "Soyunma odasına giderken İngilizlerden biri" diyerek anlattığı kişinin Hodge olduğunu sonradan hatırladığı ancak o zaman emin olmadığını aktarıyor. Maradona "Onunla forma değiştirmemi istedi. Evet dedim ve yaptık." diye anlatıyor.

Hodge da otobiyografisinde anlatıyor

2010 yılında yayınladığı otobiyografisini Hodge, bu takası benzer şekilde anlatıyor:

"Maradona iki takım arkadaşıyla yürüyordu. Gözlerinin içine baktım, 'takas imkanı var mı?' dercesine formamı çekiştirdim ve o da karşıdan gelip dua etti ve formalarımızı değiştirdik. Bu kadar basitti."

Sotheby's sözcüsü ayrıca gömleğin İngiltere Ulusal Futbol Müzesi'nde son yirmi yıldır "Sayısız insan tarafından görülmüş" bir parça olduğunu kaydetti.

Online müzayede 20 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Müzayedede satılan bir futbol formasının orijinalliği ilk kez incelenmiyor

2018'de, Fransa'nın 1998 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı kazandığı son zafer sırasında Zinedine Zidane tarafından giyildiği söylenen bir forma, gerçekliği konusundaki şüpheler nedeniyle de benzer şekilde incelenmişti. Ve bu inceleme üzerine müzayededen geri çekilmişti.

Kaynak: Euronews