Dağda bulduğu hazinenin yarısına sahip oldu
Fransa'da bir dağcının 2013 yılında Mont Blanc'da bulduğu yüzlerce değerli taşın sahibi tespit edilemedi. Yetkililer, taşların yarısını dağcıya verme kararı aldı.
Dünya 06.12.2021, 15:53
Fransa'da bir dağcı, 2013 yılında Avrupa'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'da bir kutu buldu. Yüzlerce zümrüt, yakut ve safirin bulunduğu metal kutuyu Fransız yasaları uyarınca yetkililere teslim etti.
Zümrüt, yakut ve safirlerin bulunduğu kutudaki taşların değerinin yaklaşık 300 bin euro olduğu belirtildi.
Kutunun, 1966'da Hindistan Havayolları'na ait iki uçağın Mont Blanc'a çarptığı trajik kazadan kalmış olabileceği aktarıldı.
Sahibi bulunamadı
Taşların sahibi bulunamayınca yeni bir karar alındı. Yaklaşık 300 bin euro değerindeki taşların yarısı yerel belediyede kalırken, yarısı da ismi açıklanmayan dağcıya verildi.
Olayın, dürüstlüğüyle övgü toplayan dağcı için olumlu sonuçlanması büyük memnuniyet yarattı.
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