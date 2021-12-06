Dağda bulduğu hazinenin yarısına sahip oldu

Fransa'da bir dağcı, 2013 yılında Avrupa'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'da bir kutu buldu. Yüzlerce zümrüt, yakut ve safirin bulunduğu metal kutuyu Fransız yasaları uyarınca yetkililere teslim etti.

Zümrüt, yakut ve safirlerin bulunduğu kutudaki taşların değerinin yaklaşık 300 bin euro olduğu belirtildi.

Kutunun, 1966'da Hindistan Havayolları'na ait iki uçağın Mont Blanc'a çarptığı trajik kazadan kalmış olabileceği aktarıldı.

Sahibi bulunamadı

Taşların sahibi bulunamayınca yeni bir karar alındı. Yaklaşık 300 bin euro değerindeki taşların yarısı yerel belediyede kalırken, yarısı da ismi açıklanmayan dağcıya verildi.

Olayın, dürüstlüğüyle övgü toplayan dağcı için olumlu sonuçlanması büyük memnuniyet yarattı.