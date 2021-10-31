Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden bugün görüşecek

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Roma'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gün görüşmelerinde, AB Komisyonu Başkanı Leyen, İtalya Başbakanı Draghi, Hollanda Başbakanı Rutte ve Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile bir araya geldi.

Görüşme 12.10'da yapılacak

Erdoğan, bugün ise ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

G20 zirvesi için Roma’da bulunan Erdoğan ve Biden başbaşa ikili görüşme gerçekleştirecek .

Görüşme, Türkiye saatiyle 12.10'da yapılacak.