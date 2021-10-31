Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Dünya 31.10.2021, 16:52 31.10.2021, 16:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi.
Görüşme, 50 dakika sürdü.
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