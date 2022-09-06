"Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese eşit şekilde yaklaşan bir siyaset yürütüyor"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Milorad Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, Devlet Başkanlığı Binası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve ülkesinin dostane ve kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu belirtti.

Caferoviç, "Türkiye ile sahip olduğumuz, tarihi, ekonomik ve kültürel ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde çok daha iyi bir noktaya geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı kapalı görüşmede, Saraybosna-Belgrad otoyolu üzerine de konuştuklarını kaydeden Caferoviç, bu projelerin ülkesindeki siyasi krizler ve salgına bağlı sebepler dolayısıyla gerçekleştirilemediğini ifade etti.

Caferoviç, "Türkiye ile Bosna Hersek arasında 850 milyon dolarlık dış ticaret hacmimiz mevcut. Bu yıl ki hedefimiz ise 1 milyar dolar." diye konuştu.

Ülkesinde sanayi bölgelerinin oluşturulması, otoyol yapımı ve enerji alanları üzerine çalışma grubu oluşturulacağına dikkati çeken Caferoviç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna Hersek ve Türkiye arasında kimlik kartları ile seyahat etme hususunda da konuştuk. Bu konuyu bakanlarımız tamamlayacak." ifadesini kullandı.

Caferoviç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te kim olduğumuz, hangi halktan olduğumuz fark etmeksizin herkese eşit şekilde yaklaşan bir siyaset yürütüyor. Erdoğan hepimizin dostu." dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Caferoviç, "Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı çalışmalar ile tahıl koridorunun açılmasına sağladığı katkıdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"Erdoğan'ı büyük bir devlet adamı ve iyi lider olarak görüyorum"

Konseyin Sırp üyesi Dodik ise yapılan kapalı görüşmede önemli konulara değindiklerini belirterek, "Erdoğan, Bosna Hersek'e organik gübre ihtiyacının tedarik edilmesi konusunda yardım etti. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Erdoğan'ı büyük bir devlet adamı ve iyi lider olarak görüyorum." dedi.

Batılı devlet adamlarının ülkesine ziyaretlerinde kendilerine "ders verir gibi" bir yaklaşıma sahip olduklarını kaydeden Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yaklaşımının yapıcı yönde olduğunu belirtti.

Dodik, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını destekliyoruz. Biz Dayton Barış Anlaşması'nın korunmasını istiyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgeye verdiği destekler için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye, Bosna Hersek'teki halklara (Boşnak, Hırvat ve Sırp) eşit şekilde yaklaşmaktadır."

Bosna Hersek'te uzun süredir tartışmalara sebep olan, "Yüksek Temsilci Christian Schmidt, 'dayatma seçim yasası' getirecek" iddialarına yönelik soruları cevaplayan Dodik, "Yüksek Temsilci Christian Schmidt, Bosna Hersek'te ancak bir turist olabilir ve 24 saat içerisinde 'istenmeyen kişi' ilan edilmeli. Konsey üyelerini bu konuda hareket etmeye çağırıyorum." dedi.

Dodik, Bosna Hersek'teki kurucu halkların arasındaki sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in bir araya gelmesi gerektiğini ve bu şekilde bölgedeki siyasi krizlere son verilebileceğini düşündüğünü ve Erdoğan'ın Sırp halkı dahil herkesin dostu olduğunu kaydetti.

Konseyin Hırvat üyesi Komsic ise Türkiye ile ilişkiler hususunda alınan kararların ortak şekilde alındığını, bu durumun Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üzerinde ortak karar aldığı nadir durumlardan olduğunu söyledi ve "Türkiye ile iyi ikili ilişkilerin devam edeceğini umuyorum." diye konuştu.

Komsic, Dodik'in Yüksek Temsilcinin istenmeyen kişi ilan edilmesi yönündeki çağrısını dikkate almadığını ifade etti.​​​​​​​