Cuma indirimleri öncesi Amazon'da kriz
Cuma indirimleri öncesinde Almanya'da Amazon işçileri greve gidiyor. İyi ücret almak için grev yapacak olan işçileri diğer teslim merkezleri de takip edebilir.
Dünya 25.11.2021, 11:52
Almanya'da perakende satışların zirve yapacağı cuma indirimleri olarak adlandırılan günde en büyük işçi sendikalarından 'Verdi', Amazon çalışanlarını greve çağırdı.
Verdi, Almanya'nın Rheinberg, Koblenz ve Graben'de Amazon'un teslimat merkezlerinde çalışanların greve gitmek istediklerini duyurdu ve grevin gece yarısından itibaren başlayacağını açıkladı.
DİĞER TESİSLERDE DE EYLEM BAŞLAYABİLİR
Verdi tarafından yapılan açıklamada Almanya'da bulunan diğer Amazon tesislerinde de Grev talebi olduğu duyuruldu.
İYİ ÜCRET, YAN ÖDEME İSTENİYOR
Grevin konusu olarak şirket çalışanları modern bir çalışma ortamında çok iyi ücretler, yan ödemeler ve kariyer fırsatları istiyor.
Amazon ise yapılacak grev nedeniyle müşterilerin etkilenmeyeceğini duyurdu.
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