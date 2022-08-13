Çöp kutusuna sıkışan kişi 45 dakika boyunca mahsur kaldı
Fransa'da bir kişi, cep telefonunu çöpe düşürdü, almak isterken çöpe sıkıştı. Yardıma giden itfaiye ekibinin kurtarma operasyonu 45 dakika sürdü. O anların görüntüleri sosyal medyada çok izlendi.
Dünya 13.08.2022, 13:32 13.08.2022, 13:46
Fransa'nın Perpignan kentinde cep telefonunu çöpe düşüren adam, telefonunu aramak için çöpün içine uzandı.Bulamayınca biraz daha ileri gitti. Vücudunun yarısı çöpe sıkıştı. Çıkmaya çalıştı, başaramadı.
Adama önce çevredekiler yardım etmeye çalıştı. Ama çıkarılamadı.
Duruma itfaiye ekibi müdahale etti. Onlar da adamı vücudundan çekmeyi denedi ama yine olmadı.
Ekipler, çöpün etrafındaki metal plakayı kesmek zorunda kaldı.
Çöpün içinde 45 dakika geçiren adam çıkarılınca çevredekilerin alkışlarıyla karşılandı.
Şaşkın Fransız'ı kurtarma operasyonu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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