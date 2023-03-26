Çöldeki sel görenleri şaşırttı
Suudi Arabistan çöllerinde nadiren de olsa yaşanan "Çöl seli" görenleri şaşırtıyor. Tebük şehrinde yağmur sularının çöl kumlarını sürüklediği ana ait görüntüler viral oldu.
Dünya 26.03.2023, 11:18 26.03.2023, 12:06
Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde kaydedilen bir görüntü ise görenleri şaşkına çeviriyor.
Çöl ikliminin etkili olduğu şehirde bu yıl adeta bahar havası hüküm sürüyor.
Bahar yağmurlarının etkili olduğu kentte zaman zaman oluşan sel suları çöl kumlarını oradan oraya sürüklüyor.
Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Bunlar kıyamet alameti", "Kıyamet yaklaşıyor", "Allah sonumuzu hayretsin", "Dünya nereye gidiyor böyle?" şeklinde yorumlar yaptı.
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