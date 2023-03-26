Çöldeki sel görenleri şaşırttı

Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde kaydedilen bir görüntü ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Çöl ikliminin etkili olduğu şehirde bu yıl adeta bahar havası hüküm sürüyor.

Bahar yağmurlarının etkili olduğu kentte zaman zaman oluşan sel suları çöl kumlarını oradan oraya sürüklüyor.

Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Bunlar kıyamet alameti", "Kıyamet yaklaşıyor", "Allah sonumuzu hayretsin", "Dünya nereye gidiyor böyle?" şeklinde yorumlar yaptı.