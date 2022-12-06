Çin’e karşı masa: ABD ve Avustralyalı bakanlar bir araya geldi

Austin, Avustralyalı mevkidaşı Marles’i Pentagon’da ağırladı.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, iki bakanın ABD-Avustralya ittifakını ele aldığını belirtti.

Ryder, "İki bakan, operasyonlar, kuvvet konuşlanması ve savunma teknolojisi işbirliği dahil olmak üzere ikili savunma işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti. İkili, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin istikrarsızlaştırıcı askeri faaliyetlerine karşı ortak kararlılıklarını belirterek, bölgesel güvenlik ortamı hakkında görüş alışverişinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Pat Ryder, bakanların "özgür ve açık bir Hint-Pasifik ortak vizyonunu desteklemek için" bölgesel ortaklarla işbirliğini sürdürme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Austin ve Marles, bugün iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla dörtlü toplantı yapacak.