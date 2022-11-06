Çin yeni iletişim uydusu "ChinaSat 19"u uzaya gönderdi
Çin yeni iletişim uydusunu Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Dünya 06.11.2022, 14:03
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu, Pasifik Okyanusu'nun doğusu ile Kuzey Amerika'nın batı sahilini kapsayan bölgede iletişim altyapısı sağlayacak.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 447'nci görev oldu.
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