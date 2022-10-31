Çin ve ABD arasında ikili görüşme
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü.
Dünya 31.10.2022, 07:52
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Wang, iki ülke ilişkilerini görüştü.
Açıklamada, "Bakan, iki ülke arasındaki iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürme ve ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacını ele aldı. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun küresel güvenlik ve ekonomik istikrara yönelik tehditlerini gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.
Blinken'ın Haiti'de kötüleşen insani ve güvenlik durumunu da Çinli mevkidaşı ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Bakan, Haiti halkını desteklemek için koordineli eylem ihtiyacına dikkat çekti." bilgisi verildi.
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