Çin, Mars'ın yeni fotoğraflarını paylaştı
Çin’in Mars keşif aracı "Tianwen-1" Kızıl Gezegen'den yeni fotoğraflar paylaştı.
Dünya 04.01.2022, 08:29
Yılbaşı dolayısıyla paylaşılan yeni görüntüler, Tianwen-1'e yerleştirilen küçük bir kamera tarafından kaydedildi.
Fotoğraflarda Mars'ın kuzey buz örtüsü görüldü.
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) uzay aracının Dünya'ya yaklaşık 350 milyon kilometre mesafede olduğunu bildirdi.
CNSA ayrıca, Mars yüzeyinde çekilen daha tanıdık bir fotoğrafı da yayımladı.
Tianwen-1, Şubat 2021'den beri Mars'ın yörüngesinde görev yapıyor.
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