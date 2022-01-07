Çin'in Gansu eyaletinde deprem
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 07.01.2022, 22:28
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Cinçang şehrinin 111 kilometre güneybatısı olan 6,6 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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