Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs salgını

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinhuo, yaptığı açıklamada, yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden yayıldığını belirtti.

Gezi gruplarında yer alan yaşlı vatandaşlara, inşaat işçilerine ve vakaların görüldüğü okulda toplu testlerin yapılacağını belirten Pang, "Gizli yayılma bir haftadır devam ediyor ve enfekte olan kişiler farklı toplum kesimlerinden ve etkinlik alanlarından geliyor" dedi.

Yeni vakaların bazı gezi grupları, öğrenciler ve bir kurye ile bağlantılı olduğu, şehrin doğusundaki Chaoyang, kuzeydoğusundaki Şunyi ve güneybatısındaki Fangşan ilçelerini etkilediği açıklandı.

"Durum acil ve vahim"

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygı artıyor.

Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında kontrol tedbirlerini ele aldı.

Toplantıda, yetkililer, şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğu, bu yüzden daha ileri yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekerek "durumun acil ve vahim olduğunu" söyledi.

Yetkililer, yayılmanın en kısa sürede kesilebilmesi için vakaların ortaya çıktıları yerde ve anda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Şanghay'daki vakalar salgın dalgasını tetikledi

Pekin'de önceki gün de 6 yeni vakaya rastlanmıştı.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da COVID-19 vakalarının tetiklediği salgın dalgası nedeniyle uygulanan kapanmaya rağmen vakaların kontrol altına alınamaması, Çin'in diğer büyük şehirlerindeki salgın korkusunu artırdı.

Ülkenin güneyindeki 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, martta yerel kaynaklı 60 vakanın görülmesinin ardından bir hafta kapanmaya gitmişti.

Şanghay'da can kayıpları arttı

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği COVID-19 salgını, kapanma tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor.

Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1401, göstermeyen 19 bin 657 vaka tespit edilirken, 39 kişi yaşamını yitirdi.

Can kaybı sayısı, 12 kişinin hayatını kaybettiği önceki güne kıyasla 3 kattan fazla arttı.

Ölenlerin yaş ortalamasının 78,7 olduğu ve tamamının kronik hastalıkları bulunduğu vurgulandı.

Omicron vakalarının tetiklediği salgında, 1 Mart'tan bu yana 487 bin vaka görülürken, can kaybı sayısı 87'ye çıktı.

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uygulanmasına devam edilmişti.

Sağlık yetkilileri, kenti yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayırarak son 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarını kaldırılacağını açıklasa da şehir içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ana karada 21 bin 865 vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1580, hastalık belirtisi göstermeyen 21 bin 865 vaka saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 69 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de 39 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 200 bin 654 vaka tespit edildi, 4 bin 725 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı 523 Kovid-19 vakası tespit edildi, 9 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 8 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken, 9 bin 23 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 201 bin 431 vaka görülürken, 9 bin 236 kişi öldü.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, COVID-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.