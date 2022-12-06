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Çin'in 53 ülkede gizli polis karakolları var

Çin'in 53 ülkedeki 102 "polis merkezi"nden beşinin Kanada'da bulunduğu öne sürüldü. Gizli karakolların market, restoran ya da değişik iş yeri adı altında faaliyet gösterdiği belirtilirken, bu merkezler yurt dışında yaşayan Çinlileri evlerine dönmeye zorlamakla suçlanıyor.

Dünya 06.12.2022, 08:54 06.12.2022, 09:05
Çin'in 53 ülkede gizli polis karakolları var

İspanya merkezli sivil toplum örgütü Safeguard Defenders tarafından yayımlanan "Devriye ve İkna" adlı raporda, uluslararası hukuka aykırı biçimde dünya çapında düzinelerce "Çin polis hizmet merkezi" bulunduğu iddia edildi.

Raporda, eylülde bildirilen 54 Çin polis merkezine ek olarak 48 karakol daha işletildiği, böylelikle bu rakamın 53 ülkede 102'ye çıktığı öne sürüldü.

Safeguard Defenders’a göre, bazı ev sahibi ülkeler, bu merkezlerin kurulmasında Çin ile işbirliği yaptı. Bu merkezler ise yurt dışında yaşayan Çinlileri evlerine dönmeye zorlamakla suçlanıyor.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi soruşturma başlattı

Rapora göre, Kanada’daki 5 Çin polis merkezinden 3’ü Toronto bölgesinde, 2’si Vancouver’da faaliyet gösteriyor.

Geçen eylülde başlayan ve Kanada basınına da yansıyan iddialar üzerine, ülkenin üst düzey polis teşkilatı Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP soruşturma başlattı.

RCMP, devam eden soruşturmayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmeyeceğini duyurdu.

Çin’in Toronto Başkonsolosluğu ise polis merkezlerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Çin vatandaşlarının ehliyetlerini yenilemelerine yardımcı olmak için "yerel gönüllülerin" görev yaptığı birimler olduğunu belirtti.

Ancak Safeguard Defenders’ın raporunda, yeni belgelenen istasyonların büyük çoğunluğunun 2016'da salgının başlamasından yıllar önce kurulduğu kaydedildi.

Başbakan Trudeau: "Angajmanları yıllardır biliyoruz"

Bu arada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçen ay Endonezya'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nde gazetecilere verdiği demeçte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, Kanada'daki "müdahale" konusunda endişelerini dile getirdiğini söylemişti.

Trudeau, hangi özel müdahaleden bahsettiği sorusuna, "Çin hükümetinin temsilcilerinin Kanada topluluklarıyla, yerel medyayla, yasa dışı Çin polis karakollarının raporlarıyla tutarlı bir şekilde angajmanlar yaptığını yıllardır biliyoruz." cevabını vermişti.

Çin'in Kanada'daki polis merkezlerinin, market, restoran ya da değişik iş yeri adı altında faaliyet gösterdiği, bu noktalarda toplanan bilgilerin ise "ilgili makamlara" aktarıldığı öne sürülüyor.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, bir ülkenin başka bir ülke topraklarında polis faaliyeti göstermesi belli izin ve anlaşmalara göre düzenleniyor.

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