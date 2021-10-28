Çin, Hindistan'a karşı yeni sınır güvenliği yasasını savundu
Çin, sınır anlaşmazlığı yaşadığı Hindistan'ın eleştirilerine karşı 24 Ekim'de onaylanan Kara Sınırları Yasası'nın hükümlerinin yerinde ve uluslararası teamüllere uygun olduğunu savundu
Yasanın içeriğinin uluslararası teamüllere uygun olduğunu ifade eden Sözcü Vang, "Umarız ilgili ülke (Hindistan), uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara bağlı kalır ve Çin'in olağan yasama faaliyeti hakkında yorum yapmaktan kaçınır." ifadesini kullandı.
Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, 24 Ekim'de sınırları yasa dışı yollardan geçenlere karşı silah kullanımına izin veren Kara Sınırları Yasası'nı kabul etmişti.
1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa, kolluk kuvvetlerinin, can veya mal güvenliğini tehlikeye atabilecek saldırıda veya başka şiddet içeren hareketlerde bulunan, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara karşı silah kullanmasına izin verirken sınır boyunca her türlü insansız ve mikro-hafif hava araçlarının kullanımını yasaklıyor.
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