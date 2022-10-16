Çin Devlet Başkanı Şi'den dikkat çeken açıklama: Tam 50 kez tekrarladı



İki saate yakın süren konuşmasında en az 50 kez "güvenlik" kelimesini kullanan Şi şöyle dedi:



"Yurtiçinde ve yurtdışında; askeriyede, ekonomide ve tüm alanlarda güvenlik güçlendirilmelidir."



Konuşmasını 2017'deki son kongreye kıyasla yarı yarıya kısa tutan Şi'nin 22 Ekim'de sona erecek bu kongrede iktidarını pekiştirerek üçüncü dönemine uzatması bekleniyor.



"Büyük ve modern bir sosyalist ülke" diye tanımladığı Çin'in "insanlık için yeni bir seçenek" olduğunu vurgulayan Şi, partinin görevinin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı 2049'a kadar "birleşik mücadeleyi" sürdürmek olduğunu söyledi.



"Şi Cinping düşüncesini tam uygula" yazılı pankartın asılı olduğu Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda konuşan ÇKP lideri, "rüyasının" Çin'in küresel gelişmelerin merkezinde yer alması olduğunu dile getirdi.



Şi, Çin'in askeri, ekonomik ve kültürel liderlik için uluslararası sistemdeki "ani değişimlere" hazırlıklı olması ve "sert rüzgarlarla tehlikeli fırtınalara" dayanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Halk Kurtuluş Ordusu'nun dünya standartlarında bir ordu olarak "stratejik caydırıcılığını" artırması gerektiğini sözlerine ekledi.



Konuşmasında COVID-19 salgınında izledikleri "sıfır vaka" politikasıyla halkın sağlığını önde tuttuklarını belirten Şi, muhalefet gösterilerinin bastırıldığı Hong Kong'da istikrarı sağladıklarını kaydetti. Şi'nin Çin Tayvan'ın yeniden Çin topraklarına katılacağı yönündeki sözleri 2 bin 300 civarındaki delegeden alkış topladı.



Parti tüzüğünde 2018'de yapılan değişiklik sayesinde Şi'nin dönem sınırlaması olmadan iktidarını uzatması mümkün.

Kaynak: Independent Türkçe, CNN, Washington Post