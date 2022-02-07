Çin Denizi'ne düşen F35'in görüntüleri yayınlandı
Geçtiğimiz sene 24 Aralık'ta Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen ABD'ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.
Dünya 07.02.2022, 07:41 07.02.2022, 08:00
Geçtiğimiz sene 24 Aralık’ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada bir F-35C savaş uçağı düşmüştü.
Söz konusu savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.
ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı
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