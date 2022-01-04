Çin'den "Yapay Güneş" projesi: 5 kat daha sıcak
Çin, "sınırsız temiz enerji" üretme projesi kapsamında Güneş'ten 5 kat daha sıcak "yapay Güneş" üretti.
Çin, var olan güneşten beş kat daha sıcak bir yapay güneş üretti. Çinli bilim insanları "sınırsız temiz enerji" üretmeyi amaçladıklarını söyledi.
Çin'in yapay güneşi gerçek güneşten beş kat daha sıcak! Çin, hayata geçirdiği Yapay Güneş projesini, son deneyinde gerçek güneşten beş kat daha sıcak olan 70 milyon derecede 20 dakika tutmayı başardı ve dünyayı bir kez daha şaşkına çevirdi.
Hürriyet'in haberine göre, Çinli bilim insanları, makinenin, güneşte doğal olarak meydana gelen reaksiyonları taklit ederek insanlığı "sınırsız temiz enerji" üretmeye bir adım daha yaklaştıracak olan nükleer füzyonun gücünden yararlanmasına yardımcı olacağını umuyor.
Araştırmacılar bir nükleer füzyon reaktör tesisi olan Deneyimsel Gelişmiş Süper İletken Tokamak'ta (EAST) yardımcı ısıtma sistemini daha sıcak ve dayanıklı hale getirmek için testler yapmayı sürdürüyor. Tesis, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek güneşe güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için "yapay güneş" olarak adlandırılıyor.
Çinliler tarafından tasarlanan ve geliştirilen EAST, 2006'dan beri dünyanın her yerinden bilim insanları tarafından füzyonla ilgili deneyler yapmak için kullanılıyor.
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