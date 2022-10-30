Çin'den Güney Kore'ye "izdiham" taziyesi

Şi, mesajında, olayı öğrendiğinde şok yaşadığını, Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade ederek, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yarananlara acil şifa diledi.

Olayda bazı Çin vatandaşlarının yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını belirten Şi, Seul yönetiminin vatandaşlarının tedavisi ve ilgili konularda desteğini beklediklerini kaydetti.

Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 153 kişi hayatını kaybetmiş, 82 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasında 4'ü Çin vatandaşı 22 yabancı uyruklu kişinin olduğunu bildirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olay nedeniyle ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.