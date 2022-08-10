Çin'de yeni virüs: LayV 35 kişide görüldü

BBC'nin haberine göre, Henan ve Şantung eyaletlerinde ortaya çıkan virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülüyor.

Ağırlıklı olarak kır farelerinde görülen virüse Çin'de 35 kişide rastlandı.

Halsizlik, ateş ve öksürük belirtileri bulunan virüsün insandan insana yayıldığına dair henüz somut bir veri bulunmuyor.

Araştırmacılardan Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu'nda görevli Wang Linfa, LayV vakalarının ciddi olmadığı ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi ancak yine de dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kır farelerinin yüzde 27'sinde LayV görüldü

Bilim insanları tarafından yapılan testlerde kır farelerinin yüzde 27'sinde LayV'ye rastlanırken, köpeklerin yüzde 5'i keçilerin de yüzde 2'sinde virüs görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, insanlarda görülen her 4 virüsten 3'ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğine işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler de (BM) iklim krizi ve yaban hayatı istismarının artışı nedeniyle benzer hastalıkların görülebileceği uyarısı yapmıştı.

Çin, Singapur ve Avustralya'dan araştırmacıların LayV'nin tespitine dair yazdığı makale, New England Tıp Dergisinde yayımlandı.