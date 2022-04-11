Çin'de Kovid-19 yayılıyor: Şangay yeni Wuhan oldu
Çin’in en kalabalık şehirlerinden Şangay’da vaka sayısında peş peşe görülen zirve sonrası tam kapanmaya gidildi. “Yeni Wuhan” olarak adlandırılan 26 milyonluk şehirde, önceki gün 25 bine yakın vaka sayısı kaydedildi. Şehirdeki bir diğer büyük problem ise gıda tedariki.
Çin’in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası “Yeni Wuhan” olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, önceki gün 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı. Finans merkezinde “sıfır vaka” politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.
GÜNDE BİR ÖĞÜN YEMEK
Kentteki bir diğer önemli problem ise, insanların yeterli gıdaya ulaşamaması. Sosyal medyada yayımlanan videolarda, karantinada açlık kriziyle karşı karşıya kalan insanların camdan dışarı çığlık atarak yardım istediği gözlemlendi.
Küresel sağlık güvenliği uzmanı Dr. Eric Feigl-Ding, bölgede açlığın hızla arttığını belirterek çok daha büyük bir trajedi yaşanacağından endişe edildiğini söyledi. Kentte birçok insanın günde bir öğün yemek yediği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra karantina öncesi dönemde yemek teslimatı 30 yuana mal olurken, sonrasında teslimat ücretinin 200-300 yuana fırladığı ifade edildi.
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