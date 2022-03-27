Çin'de düşen uçağın ikinci karakutusu da bulundu

İkinci karakutunun görüntülerini Çin devlet televizyonu paylaştı. Kara kutunun genel olarak sağlam ve görevlilerin elinde olduğu görüldü.

İkinci karakutunun da incelenmek üzere Pekin'deki Çin Sivil Havacılık İdaresine gönderileceği duyuruldu.

Uçaktaki ilk karakutu geçtiğimiz günlerde bulunmuştu.

Kara kutular üzerinde yapılacak incelemelerin kazanın nedenini açığa çıkartması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden gün içinde yapılan açıklamada, China Eastern Havayolları'na ait 123'ü yolcu ve 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı kaydedilmişti.

Bölgeye bağlı Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği aktarılmıştı.

Düşen uçakta bulunan 132 kişi ölmüştü.